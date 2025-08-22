Проросійський Додон накинувся на "товаріща Макрона", який приїде в Молдову

Проросійському очільнику Партії соціалістів Молдови Ігорю Додону не сподобалось, що лідери Польщі, Німеччини та Франції збираються відвідати Кишинів з нагоди Дня незалежності країни.

Про це він сказав у своїй онлайн-програмі "Наживо з Ігорем Додоном" у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

Додон розкритикував візит Емманюеля Макрона, Дональда Туска і Фрідріха Мерца, назвавши його "прямим втручанням у внутрішні справи Республіки Молдова".

"Уявіть собі, якби Путін або Лукашенко приїхали на День незалежності, коли у нас були президентські вибори у 2020 році. Який скандал би піднявся, в тому числі в європейських столицях. Але їм це дозволено. Переступати всі червоні лінії тільки для того, щоб підтримати тут, в Молдові, своїх маріонеток, соросистів і глобалістів", – нарікає лідер молдовських соціалістів.

Окремо Додон звернувся до французького президента, назвавши його "товаріщем" і сказавши, що "ми цього ("втручання". – Ред.) не забудемо".

"Ми поважаємо наших французьких партнерів, але ви повинні підтримувати Молдову, а не маріонетку Майю Санду та її організовану злочинну групу, PAS", – підсумував він.

Президент Франції, Мерц та Туск відвідають Молдову 27 серпня, щоб продемонструвати країні підтримку Європейського Союзу напередодні парламентських виборів.

