Пророссийский Додон набросился на "товарища Макрона", который приедет в Молдову

Пророссийскому лидеру Партии социалистов Молдовы Игорю Додону не понравилось, что лидеры Польши, Германии и Франции собираются посетить Кишинев по случаю Дня независимости страны.

Об этом он сказал в своей онлайн-программе "Наживо с Игорем Додоном" в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

Додон раскритиковал визит Эмманюэля Макрона, Дональда Туска и Фридриха Мерца, назвав его "прямым вмешательством во внутренние дела Республики Молдова".

"Представьте себе, если бы Путин или Лукашенко приехали на День независимости, когда у нас были президентские выборы в 2020 году. Какой скандал бы поднялся, в том числе в европейских столицах. Но им это позволено. Переступать все красные линии только для того, чтобы поддержать здесь, в Молдове, своих марионеток, соросистов и глобалистов", – сетует лидер молдавских социалистов.

Отдельно Додон обратился к французскому президенту, назвав его "товарищем" и сказав, что "мы этого („вмешательства". – Ред.) не забудем".

"Мы уважаем наших французских партнеров, но вы должны поддерживать Молдову, а не марионетку Майю Санду и ее организованную преступную группу, PAS", – подытожил он.

Президент Франции, Мерц и Туск посетят Молдову 27 августа, чтобы продемонстрировать стране поддержку Европейского Союза накануне парламентских выборов.

