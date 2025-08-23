Поштові служби Європи призупинять доставку посилок до США

Європейські поштові сервіси оголосили про тимчасове припинення доставки посилок до США, де з кінця серпня набудуть чинності нові тарифи на імпорт товарів вартістю менше 800 доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У липні президент США Дональд Трамп скасував звільнення від оподаткування імпорту товарів низької вартості, відомих як de minimis. Рішення набуде чинності з 29 серпня.

Національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії заявили, що з наступного тижня тимчасово призупинять доставку посилок до США, щоб підготуватися до нових заходів.

Бельгійська поштова служба Bpost вже припинила доставку посилок до США з п'ятниці.

"Призупинення буде діяти протягом часу, необхідного для вжиття необхідних оперативних заходів з метою виконання нових зобов'язань Сполучених Штатів", – заявила в п'ятницю національна поштова служба Іспанії Correos.

Тарифи на невеликі посилки вводяться саме в той момент, коли США та Європейський Союз уклали нову торговельну угоду, щоб покласти край місяцям ескалації напруженості через тарифи між двома блоками.

Докладніше про угоду ЄС-США і про те, чому вона може мати позитивні наслідки для України, читайте у статті Вероніки Мовчан Поступки ЄС на користь України: які наслідки матиме торговельна угода Євросоюзу та США.