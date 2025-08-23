Почтовые службы Европы приостановят доставку посылок в США

Европейские почтовые службы объявили о временном прекращении доставки посылок в США, где с конца августа вступят в силу новые тарифы на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В июле президент США Дональд Трамп отменил освобождение от налогообложения импорта товаров низкой стоимости, известных как de minimis. Решение вступит в силу с 29 августа.

Национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии и Великобритании заявили, что со следующей недели временно приостановят доставку посылок в США, чтобы подготовиться к новым мерам.

Бельгийская почтовая служба Bpost уже прекратила доставку посылок в США с пятницы.

"Приостановка будет действовать в течение времени, необходимого для принятия необходимых оперативных мер с целью выполнения новых обязательств Соединенных Штатов", – заявила в пятницу национальная почтовая служба Испании Correos.

Тарифы на небольшие посылки вводятся именно в тот момент, когда США и Европейский Союз заключили новое торговое соглашение, чтобы положить конец месяцам эскалации напряженности из-за тарифов между двумя блоками.

