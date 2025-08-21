ЄС і США випустили спільну заяву щодо угоди про торгівлю: "справедлива та збалансована"

У четвер, 21 серпня, Європейський Союз та Сполучені Штати опублікували спільну заяву щодо торговельної угоди між ними, наголошуючи на її позитивному ефекті для їхніх економік.

Про це йдеться в тексті "Спільної заяви щодо рамкової угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", який є в розпорядженні "Європейської правди".

ЄС та США нарешті узгодили спільну заяву про торговельну угоду, укладену в липні.

"Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують, що досягли домовленості щодо Рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", – йдеться у документі.

Також в тексті підкреслюється, що США та ЄС "розглядають цю Рамкову угоду як перший крок у процесі, який з часом може бути розширений для охоплення додаткових сфер.

Згідно з угодою, ЄС має намір скасувати тарифи на всі промислові товари зі США та забезпечити преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів зі США.

Своєю чергою, починаючи з 1 вересня 2025 року, Сполучені Штати зобов’язуються застосовувати тариф у 15% щодо більшості товарів, що походять з Європейського Союзу, або ж так званий тариф за режимом найбільшого сприяння (НСП) США, який застосовується до певних специфічних видів європейських товарів.

Нагадаємо, 27 липня США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Докладніше про угоду ЄС-США і про те, чому вона може мати позитивні наслідки для України, читайте у статті Вероніки Мовчан Поступки ЄС на користь України: які наслідки матиме торговельна угода Євросоюзу та США.