Румунія найближчим часом передасть Україні 23-й пакет військової допомоги

Міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з румунським міністром оборони Лівіу-Іонуцом Моштяну в Києві повідомив, що Румунія найближчим часом передасть Україні черговий, вже 23-й за рахунком пакет військової допомоги.

Про це Шмигаль розповів у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Глава Міноборони подякував за непохитну підтримку Румунії за ключовими напрямками.

"Країна вже надала Україні 22 пакети військової допомоги, а найближчим часом наші воїни отримають 23-й", – повідомив міністр.

Румунія продовжує тренування українських пілотів F-16 та робить інші суттєві внески у формування нашого протиповітряного щита. За словами Шмигаля, на зустрічі домовились посилити координацію між повітряними силами оборони.

"Сфокусувалися на розвитку промислової кооперації. Пріоритет – виробництво: дронів-перехоплювачів, FPV-дронів, далекобійних дронів", – повідомив також Шмигаль.

Обидва міністри також обговорили можливість використання механізму SAFE для запуску спільних проєктів з обміну технологіями та запуску українського виробництва у Румунії, а також долучення Румунії до ініціативи PURL, що забезпечує українських воїнів американською зброєю.

Як повідомлялось, Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України.

А європейські лідери просять США надіслати до Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.