Румыния в ближайшее время передаст Украине 23-й пакет военной помощи

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с румынским министром обороны Ливиу-Ионуцом Моштяну в Киеве сообщил, что Румыния в ближайшее время передаст Украине очередной, уже 23-й по счету пакет военной помощи.

Об этом Шмыгаль рассказал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Глава Минобороны поблагодарил за непоколебимую поддержку Румынии по ключевым направлениям.

"Страна уже предоставила Украине 22 пакета военной помощи, а в ближайшее время наши воины получат 23-й", – сообщил министр.

Румыния продолжает тренировки украинских пилотов F-16 и делает другие существенные взносы в формирование нашего противовоздушного щита. По словам Шмыгаля, на встрече договорились усилить координацию между воздушными силами обороны.

"Сфокусировались на развитии промышленной кооперации. Приоритет – производство: дронов-перехватчиков, FPV-дронов, дальнобойных дронов", – сообщил также Шмыгаль.

Оба министра также обсудили возможность использования механизма SAFE для запуска совместных проектов по обмену технологиями и запуска украинского производства в Румынии, а также приобщение Румынии к инициативе PURL, что обеспечивает украинских воинов американским оружием.

Как сообщалось, Румыния готова предоставить НАТО военные базы в рамках гарантий безопасности для Украины.

А европейские лидеры просят США прислать в Румынию истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.