ЗМІ: європейці закликають Трампа розмістити F-35 у Румунії, щоб "захистити Україну"

Європейські країни хочуть, щоб американський президент Дональд Трамп розмістив винищувачі в Румунії як частину гарантій безпеки США для припинення війни в Україні.

Про це пише The Times, передає "Європейська правда".

Впливові європейські військові обговорюють розміщення американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб утримати Росію від повторного вторгнення.

У понеділок Трамп виключив розгортання американських військ в Україні, але заявив, що готовий надати "повітряну" підтримку в рамках гарантій безпеки США.

Після зустрічі, в якій взяли участь президент Володимир Зеленський і європейські лідери, військові начальники зібралися у Вашингтоні, щоб обговорити логістику американської підтримки.

Генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, прийняв вищих генералів з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії, щоб обговорити американські гарантії безпеки.

Зараз НАТО здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази "Міхаїл Когалнічану" в Румунії, яка була центром зосередження американських сил під час війни в Іраку і є найбільш вірогідним місцем базування американських літаків.

На додаток до американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть отримати гарантії щодо подальшого використання американських супутників для GPS і розвідки в Україні. Вони хочуть отримати від США зобов'язання постачати Україні ракети ППО Patriot і Nasams для відбиття російських атак, а також дозвіл на польоти літаків-шпигунів над Чорним морем.

З перших днів війни британці проводять розвідувальні місії на літаках Rivet Joint, але для польотів літаків виробництва Boeing потрібен американський дозвіл.

Звернемо увагу, що ЗМІ писали, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. А віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із заявою щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов’язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.

Як відомо, зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбулося пізніше цього ж дня.

