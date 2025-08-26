ЗМІ: Греція не розглядає відправлення військ в Україну

Грецька влада готова обговорювати участь у майбутніх гарантіях безпеки Україні, але виключає можливість відправлення військового контингенту.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Kathimerini.

За словами дипломатичних джерел Kathimerini, Греція розглядає участь у потенційній миротворчій місії в Україні як питання, що може викликати внутрішньополітичні суперечки і негативно вплине на готовність Збройних сил.

Афіни також воліють утримуватись від коментування готовності Туреччини – їхнього традиційного геополітичного суперника – відправити війська в Україну, посилаючись на те, що обговорення перебувають на дуже ранньому етапі.

"Ми не знаємо, чи будуть відправлені миротворчі сили, в якому форматі вони будуть присутні і хто в них братиме участь. Однак є одна безперечна річ. Деякі країни більш схильні, ніж інші, відправити свої сили, якщо буде ухвалене таке рішення", – сказало джерело Kathimerini.

Грецька влада водночас чекає на уточнення формату майбутніх гарантій безпеки для України – зокрема, чи передбачатимуть вони інші форми військової допомоги, ідеться в матеріалі.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті нещодавно висловив упевненість у здатності країни відправити солдатів до України після закінчення війни, якщо це буде необхідно.