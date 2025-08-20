ЗМІ: до десятка країн готові відправити війська в Україну в рамках гарантій безпеки

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, знайомі з цим питанням.

Зустріч європейських посадовців у вівторок зосередилася на плані відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, включаючи чисельність і посади військовослужбовців. Близько 10 країн були б готові відправити війська в Україну.

Європейські військові зустрінуться з американськими колегами, щоб обговорити "надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил заспокоєння, якщо бойові дії припиняться", йдеться в заяві британського уряду, опублікованій у вівторок.

У цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі, а також керівники оборонних відомств країн-членів Альянсу, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

За словами людей, знайомих з перебігом переговорів, на першому етапі буде надано допомогу українським військовим у вигляді тренувань.

Ці сили будуть підтримані багатонаціональною групою переважно європейських військових, з яких Британія і Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, кажуть джерела агентства.

Інша частина плану передбачає так звану "підтримку США", яка полягатиме в обміні розвідданими, спостереженні за кордонами, наданні озброєння і, можливо, протиповітряної оборони.

Європейські посадовці очікують, що США, як мінімум, продовжать надавати розвідувальні дані і військову техніку через європейських партнерів.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.

А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

