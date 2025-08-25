У Канаді не відкидають можливості розгортання військ в Україні після війни

Міністр оборони Канади Девід Макгінті впевнений у здатності країни відправити солдатів до України після закінчення війни, якщо це буде необхідно.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Виступаючи у Варшаві на наступний день після поїздки до Києва разом із прем'єр-міністром, Макгінті заявив, що Канада не відкидає можливості приєднання до миротворчих сил в Україні, коли війна закінчиться.

Однак його заява викликала питання щодо того, чи зможе країна виділити значну кількість військ, враховуючи проблеми з набором і необхідність утримання 1900-особової бригади в Латвії.

"Я впевнений в оперативних можливостях Збройних сил Канади. Ми щойно повернулися з України. Ми змогли оцінити ситуацію і чіткіше побачити, що саме потрібно", – сказав він.

Макгінті наголосив, що важко заздалегідь передбачити результат переговорів. За його словами, Канада розглядає низку можливих обов'язків у разі укладення угоди, включно із наданням обладнання та фінансуванням або логістичної та розвідувальної підтримки.

Також він зазначив, що його відомство розробляє можливі сценарії розвитку подій в Україні.

Зазначимо, раніше міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що його країна залишається готовою розглянути можливість введення військ в Україну у разі досягнення мирної угоди з РФ.

Водночас Польща продовжує запевняти, що її солдати не будуть відправлені до України.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

