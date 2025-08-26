СМИ: Греция не рассматривает отправку войск в Украину

Греческие власти готовы обсуждать участие в будущих гарантиях безопасности Украины, но исключают возможность отправки военного контингента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Kathimerini.

По словам дипломатических источников Kathimerini, Греция рассматривает участие в потенциальной миротворческой миссии в Украине как вопрос, который может вызвать внутриполитические споры и негативно повлияет на готовность Вооруженных сил.

Афины также предпочитают воздерживаться от комментирования готовности Турции – их традиционного геополитического соперника – отправить войска в Украину, ссылаясь на то, что обсуждения находятся на очень раннем этапе.

"Мы не знаем, будут ли отправлены миротворческие силы, в каком формате они будут присутствовать и кто в них будет участвовать. Однако есть одна бесспорная вещь. Некоторые страны более склонны, чем другие, отправить свои силы, если будет принято такое решение", – сказал источник Kathimerini.

Греческие власти при этом ждут уточнения формата будущих гарантий безопасности для Украины – в частности, будут ли они предусматривать другие формы военной помощи, говорится в материале.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти недавно выразил уверенность в способности страны отправить солдат в Украину после окончания войны, если это будет необходимо.