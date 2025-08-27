Зеленський та президент Фінляндії обговорили гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм фінським візаві Александром Стуббом щодо гарантій безпеки для України.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У середу, 27 серпня, Зеленський мав "дуже хорошу" розмову з президентом Фінляндії, під час якої вони координували позиції заради більш вагомих результатів.

Він зазначив, що команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України.

"Всі залучені: європейці, американці, інші наші партнери в коаліції охочих. Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", – зазначив український президент.

Також Зеленський наголосив, що важливий напрям, який обговорили під час розмов – відносини зі Сполученими Штатами.

"Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії", – додав він.

Звернемо увагу, що фінський президент був одним із учасників широких переговорів, які відбулися у США минулого тижня за участі президентів Дональда Трампа та Зеленського, генсека НАТО, Єврокомісії та лідерів європейських країн.

Напередодні Стубб висловив сподівання, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо Росії вичерпається.

