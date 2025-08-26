Президент Фінляндії сподівається, що терпіння Трампа щодо РФ вичерпається

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо Росії вичерпається.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Yle, пише "Європейська правда".

Стубб заявив, що сподівається, що терпіння президента США щодо Росії вичерпається.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб досягти тривалого миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зберегла своє самовизначення і територіальну цілісність, наскільки це можливо", – наголосив фінський президент.

На думку Стубба, російського очільника Владіміра Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом введення мит для країн, які продовжують торгувати з Росією або допомагають російській військовій промисловості.

"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, швидше за все, знаходяться на Сході, а не на Заході", – додав він.

Напередодні Стубб заявив, що регулярно нагадує президенту США Дональду Трампу, що він єдиний, кого слухає та боїться глава Кремля.

Також Стубб, коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, заявив, що "головним гарантом" є сама Україна.

Крім того, президент Фінляндії висловив переконання, що у теперішніх переговорах про завершення війни Росія навмисне висуває вимоги, які неможливо прийняти.