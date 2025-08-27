Зеленский и президент Финляндии обсудили гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим финским визави Александром Стуббом относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В среду, 27 августа, Зеленский имел "очень хорошую" беседу с президентом Финляндии, во время которой они координировали позиции ради более весомых результатов.

Он отметил, что команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины.

"Все вовлечены: европейцы, американцы, другие наши партнеры в коалиции желающих. Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности – на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", – отметил украинский президент.

Также Зеленский отметил, что важное направление, которое обсудили во время разговоров – отношения с Соединенными Штатами.

"Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Ежедневно новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России – шаги к реальной дипломатии", – добавил он.

Обратим внимание, что финский президент был одним из участников широких переговоров, которые состоялись в США на прошлой неделе с участием президентов Дональда Трампа и Зеленского, генсека НАТО, Еврокомиссии и лидеров европейских стран.

Накануне Стубб выразил надежду, что терпение американского президента Дональда Трампа в отношении России иссякнет.

