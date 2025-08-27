У Кишиневі затримали людей Шора, які планували блокувати колони європейських лідерів

У Кишиневі у середу, 27 серпня, затримали людей з групи олігарха-втікача Ілана Шора, які начебто планували заблокувати проїзд лідерам Франції, Німеччини та Польщі, які відвідають країну цього дня.

Про це NewsMaker повідомили правоохоронці, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 27 серпня правоохоронці затримали члена бюро партії "Відродження" та активіста блоку "Перемога", створеного Шором – Юрія Вітнянського.

У поліції заявили, що він та інші особи планували заблокувати колони президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Дональда Туска, коли вони їхатимуть з Кишинівського аеропорту.

Як повідомив блок "Перемога" у соцмережі, "Вітнянського затримали в парку на Ботаніці під час звичайної прогулянки".

Прессекретарка поліції підтвердила затримання Вітнянського та ще кількох осіб, яких доставили до поліцейського відділку.

"Вони мали намір заблокувати колони офіційних осіб, коли ті їхатимуть з аеропорту. Співробітники правоохоронних органів вилучили кілька пристроїв, що підтверджують цей факт", – розповіли в поліції.

Цього ж дня у Молдові поліція попередила про можливі провокації на заходах у День незалежності. Як відомо, у Модові 28 вересня мають відбутись парламентські вибори.

Президентка країни Мая Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня