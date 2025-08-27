В Кишиневе задержали людей Шора, которые планировали блокировать колонны европейских лидеров

В Кишиневе в среду, 27 августа, задержали людей из группы беглого олигарха Илана Шора, которые якобы планировали заблокировать проезд лидерам Франции, Германии и Польши, которые посетят страну в этот день.

Об этом NewsMaker сообщили правоохранители, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 27 августа правоохранители задержали члена бюро партии „Возрождение" и активиста блока "Победа", созданного Шором – Юрия Витнянского.

В полиции заявили, что он и другие лица планировали заблокировать колонны президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Дональда Туска, когда они будут ехать из Кишиневского аэропорта.

Как сообщил блок "Победа" в соцсети, "Витнянского задержали в парке на Ботанике во время обычной прогулки".

Пресс-секретарь полиции подтвердила задержание Витнянского и еще нескольких человек, которых доставили в полицейский участок.

"Они намеревались заблокировать колонны официальных лиц, когда те будут уезжать из аэропорта. Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько устройств, подтверждающих этот факт", – рассказали в полиции.

В этот же день в Молдове полиция предупредила о возможных провокациях на мероприятиях в День независимости. Как известно, в Молдове должны состояться парламентские выборы.

Президент страны Мая Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т. д.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.