Як українська влада ускладнює шлях України до членства в ЄС – колонка нардепки

Данське головування у ЄС має стати для України вікном можливостей. Насамперед – щодо відкриття першого перемовного кластера з ЄС, яке досі блокується Угорщиною та її прем’єром Віктором Орбаном.

Бажання Данії вирішити цю проблему – чудовий сигнал для всіх нас. Тим більше, що це рішення можна ухвалити на будь-якій зустрічі міністрів чи навіть послів країн ЄС.

Однак для зняття угорського вето зусиль самих лише європейців буде замало.

Про те, чому шляху України до членства в ЄС заважає не лише Орбан, але й політика української влади, читайте в колонці голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе Євроінтеграція "тільки для своїх": що насправді гальмує рух України до ЄС. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки наголошує, що довіра європейських партнерів сильно похитнулася після атаки на антикорупційні органи 22 липня.

І після подій 22 липня, додає українська парламентарка, у наших західних партнерів нарешті урвався терпець.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначає, що у переговорах про вступ дуже важливими є внутрішня довіра, взаємодія та включення до євроінтеграційної роботи якнайширшого кола спеціалістів.

"Натомість в Україні глухі до цих порад. Ми бачимо закритість євроінтеграційного процесу і навмисне виштовхування з нього тих, кого мали б залучати в першу чергу", – пише голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС.

За її словами, нормою стала відсутність парламентського плюралізму, політична цензура на всіх рівнях та часте ігнорування позиції громадянського суспільства.

Апогеєм же непрофесійності і зневаги до демократії в контексті євроінтеграції, наводить приклад нардепка, є зареєстрований головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і його друзями законопроєкт, який буцімто має забезпечити швидкий рух євроінтеграційних законопроєктів у Раді.

"Біда лиш у тому, що до роботи над цим документом не залучили нікого з депутатів євроінтеграційного комітету (навіть представників монобільшості!) та його секретаріату", – обурюється авторка колонки.

Вона каже, що в їхнього комітету не залишається вибору, аніж готувати альтернативний проєкт, запросивши до співпраці широке коло фахівців.

"Тому, говорячи про перешкоди на шляху до ЄС, хотілося б більше чесності", – закликає Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардепка наголошує, що органи влади мають бути націленими на ЄС не тільки в презентаціях і деклараціях, а в кожній дії.

А ще попереджає: для наших друзів усередині ЄС недемократична і відверто аморальна поведінка української влади ускладнює адвокацію початку перемовин про вступ.

Докладніше – в колонці Іванни Климпуш-Цинцадзе Євроінтеграція "тільки для своїх": що насправді гальмує рух України до ЄС.