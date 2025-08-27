Как украинская власть усложняет путь Украины к членству в ЕС – колонка народного депутата

Датское председательство в ЕС должно стать для Украины окном возможностей. Прежде всего – в отношении открытия первого переговорного кластера с ЕС, которое до сих пор блокируется Венгрией и ее премьером Виктором Орбаном.

Желание Дании решить эту проблему – отличный сигнал для всех нас. Тем более, что это решение можно принять на любой встрече министров или даже послов стран ЕС.

Однако для снятия венгерского вето усилий одних только европейцев будет недостаточно.

О том, почему пути Украины к членству в ЕС мешает не только Орбан, но и политика украинской власти, читайте в колонке председателя комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе Евроинтеграция "только для своих": что на самом деле тормозит движение Украины в ЕС.

Автор колонки отмечает, что доверие европейских партнеров сильно пошатнулось после атаки на антикоррупционные органы 22 июля.

И после событий 22 июля, добавляет украинская парламентарий, у наших западных партнеров наконец-то лопнуло терпение.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что в переговорах о вступлении очень важны внутреннее доверие, взаимодействие и включение в евроинтеграционную работу как можно более широкого круга специалистов.

"Вместо этого в Украине глухи к этим советам. Мы видим закрытость евроинтеграционного процесса и намеренное выталкивание из него тех, кого следовало бы привлекать в первую очередь", – пишет председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС.

По ее словам, нормой стало отсутствие парламентского плюрализма, политическая цензура на всех уровнях и частое игнорирование позиции гражданского общества.

Апогеем же непрофессионализма и пренебрежения к демократии в контексте евроинтеграции, приводит пример нардеп, является зарегистрированный председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и его друзьями законопроект, который якобы должен обеспечить быстрое продвижение евроинтеграционных законопроектов в Раде.

"Беда только в том, что к работе над этим документом не привлекли никого из депутатов евроинтеграционного комитета (даже представителей монобольшинства!) и его секретариата", – возмущается автор колонки.

Она говорит, что у их комитета не остается выбора, кроме как готовить альтернативный проект, пригласив к сотрудничеству широкий круг специалистов.

"Поэтому, говоря о препятствиях на пути в ЕС, хотелось бы больше честности", – призывает Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп подчеркивает, что органы власти должны быть нацелены на ЕС не только в презентациях и декларациях, но и в каждом действии.

А еще предупреждает: для наших друзей внутри ЕС недемократичное и откровенно аморальное поведение украинской власти затрудняет адвокацию начала переговоров о вступлении.

