США продовжили дозвіл на імпорт деяких діамантів російського походження

Міністерство фінансів США продовжило ще на один рік – до вересня 2026 року – дозвіл на імпорт деяких російських діамантів, запроваджений у 2024-му.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить документ Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, опублікований у середу.

Генеральна ліцензія 104А, видана OFAC, дозволяє операції з імпорту та ввезення деяких російських діамантів за умови, що вони фізично перебувають не в Росії.

Ліцензія поширюється на діаманти вагою 1 карат або більше, якщо вони не були експортовані або реекспортовані з Росії з 1 березня 2024 року, а для діамантів у 0,5 карата або більше – з 1 вересня 2024 року.

При цьому імпорт непромислових діамантів російського походження до США залишається забороненим.

Аналогічна генеральна ліцензія, як свідчать дані американського Міністерства фінансів, була видана минулого року, термін її дії закінчувався 1 вересня 2025 року.

Нагадаємо, США оголосили заборону на імпорт діамантів російського походження в лютому 2024 року в межах скоординованих заходів "Групи семи". Аналогічна заборона діє і в Європейському Союзі.

Росія є одним з найбільших у світі джерел алмазів – 30% від світового видобутку.