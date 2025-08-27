США продлили разрешение на импорт некоторых алмазов российского происхождения

Министерство финансов США продлило еще на один год – до сентября 2026 года – разрешение на импорт некоторых российских алмазов, введенное в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, опубликованный в среду.

Генеральная лицензия 104А, выданная OFAC, разрешает операции по импорту и ввозу некоторых российских алмазов при условии, что они физически находятся не в России.

Лицензия распространяется на алмазы весом 1 карат или более, если они не были экспортированы или реэкспортированы из России с 1 марта 2024 года, а для алмазов весом 0,5 карата или более – с 1 сентября 2024 года.

При этом импорт непромышленных алмазов российского происхождения в США остается запрещенным.

Аналогичная генеральная лицензия, как свидетельствуют данные американского Министерства финансов, была выдана в прошлом году, срок ее действия истекал 1 сентября 2025 года.

Напомним, США объявили запрет на импорт алмазов российского происхождения в феврале 2024 года в рамках скоординированных мер "Группы семи". Аналогичный запрет действует и в Европейском Союзе.

Россия является одним из крупнейших в мире источников алмазов – 30% от мировой добычи.