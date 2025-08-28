Поляки самі штовхають себе під російський чобіт. Напевно, сумують за правлінням Москви, від якого понад тридцять років тому поляків звільнив Лех Валенса разом з Рональдом Рейганом.

Виглядає так, що полякам вже набридли демократія, добробут і відпустки в Хорватії. Поляки знову мріють перетворити Польщу на російський колгосп, країну бідності та відсталості, західну провінцію імперії Сталіна.

Польський музикант, сатирик та есеїст Кшиштоф Скіба попереджає, що антиукраїнські настрої, а то й мода на нападки на Україну щодня наближають поляків до пащеки Путіна, повної радянського гною.

Його детальні пояснення – в колонці Повернутися під російський чобіт: куди веде Польщу антиукраїнський "хайп". Далі – стислий її виклад.

Автор колонки зазначає, що зараз на піку популярності у Польщі – дурне, абсурдне і самогубне очорнення всього українського.

"Росіяни раптом стали святими і улюбленими. Натомість погані тільки українці. Нас турбує тільки оцей Бандера, тоді як про Червону армію, яка ґвалтувала польських жінок, якось дивно всі забули", – дивується Кшиштоф Скіба.

Він визнає, що пам'яттю можна керувати, і росіяни в Польщі чудово це роблять.

"Звичайно, у цих давніх драмах немає рівності, адже етнічні чистки почали українці. Але після вшанування пам'яті жертв варто мудро прийняти той факт, що зараз Україна є нашим союзником", – підкреслює польський музикант і сатирик.

Скіба нагадує, що Україна кровоточить, але активно бореться з Путіним і вже три роки чинить ефективний опір.

"Пріоритетом нашої зовнішньої політики має бути допомога Україні та лобіювання її членства в НАТО. Цього, до речі, хотів сам президент Лех Качинський, хоча сьогодні про це вже ніхто не згадує", – пише автор колонки.

Парадоксально, додає польський музикант і сатирик, але завдяки війні НАТО стало сильнішим, а польська економіка зросла завдяки воєнним біженцям з України.

На думку Кшиштофа Скіби, поляки, як нація, зараз поводяться наче сліпі коти в мішку. За його словами, російська пропаганда та російські тролі, а також такі видатні брехуни, як Славомір Менцен (лідер антиукраїнської партії "Конфедерація) чи Гжегож Браун, зробили вам усім неабияку кашу в голові.

"Найгірше, що антиукраїнським настроям, які підігріває путінська пропаганда, піддається не тільки президент Навроцький (він забрав у жінок з України допомогу "800+", скоротив фінансування Starlink для ЗСУ – тобто шкодить армії, яка бореться з Путіним), а й уряд Туска", – констатує польський музикант і сатирик.

Він вважає єдиними в цьому уряді, хто ще має яйця і розум, це міністр юстиції Вальдемар Журек та голова МЗС Радослав Сікорський: "Вони знають, що підлабузництво перед правою партією ні до чого не приведе".

Кшиштоф Скіба зазначає, що новий президент Польщі Кароль Навроцький виявився любителем політичних кроків і вдає з себе підробку Трампа – тобто йде назустріч Путіну, пливучи на хвилі відверто антиукраїнських настроїв.

Польський інтелектуал нагадує, що це російські диверсанти підпалюють польські торгові центри, фірми і склади (і це вже доведено), але на стадіонах досі можна побачити не антиросійські, а антиукраїнські гасла.

"Кожен росіянин, що зі зброєю в руках загинув в Україні, не вступить на територію Польщі. Кожен танк, знищений українцями, кожен дрон, кожен потоплений корабель – ніколи не атакуватимуть Польщу.

Ми повинні подякувати за це українцям. Але ми "дякуємо" депортаціями, образами і щоденною ненавистю", – наголошує автор колонки.

Він попереджає, що поляки підштовхують самих себе під російський чобіт. І ті, хто через десять років із талонами у руках стоятимуть у черзі за російським цукром, вам цього не пробачать.

