Партія Пашиняна перемагає на виборах у Вірменії з понад 50% голосів

Станом на ранок 8 червня попередні результати виборів у Вірменії свідчать, що партія "Громадянський договір" прем’єр-міністра Нікола Пашиняна здобуває перемогу із понад 50% підтримки виборців.

Про це свідчать дані, які публікує вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Як свідчать дані, після підрахунку голосів із 1924 дільниць з 2005 партія Пашиняна набирає 50,07% голосів й отримує 64 депутатські мандати зі 105.

Друге місце посіла "Сильна Вірменія" з 23,35% голосів та 29 мандатами. Третім фінішував блок "Вірменія", який заручився підтримкою 9,86% виборців і здобув 12 місць у парламенті.

Явка на виборах склала 58,97%, у голосуванні взяли участь майже 1,4 мільйона громадян із понад 2,5 мільйона зареєстрованих виборців.

Сам Пашинян вже заявив про "історичну перемогу, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія".

Вибори відбуваються на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з ЄС.

Після саміту ЄАЕС Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення. Також Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій. Крім того, почались заходи економічного тиску.

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.