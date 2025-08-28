Поляки сами толкают себя под российский сапог. Наверное, скучают по правлению Москвы, от которого более тридцати лет назад их освободил Лех Валенса вместе с Рональдом Рейганом.

Похоже, что полякам уже надоели демократия, благосостояние и отпуска в Хорватии. Они снова мечтаем превратить Польшу в российский колхоз, страну бедности и отсталости, западную провинцию империи Сталина.

Польский музыкант, сатирик и эссеист Кшиштоф Скиба предупреждает, что антиукраинские настроения, а то и мода на нападки на Украину ежедневно приближают поляков к пасти Путина, полной советского навоза.

Его подробные объяснения – в колонке Вернуться под российский сапог: куда ведет Польшу антиукраинский "хайп". Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что сейчас на пике популярности в Польше – глупое, абсурдное и самоубийственное очернение всего украинского.

"Россияне вдруг стали святыми и любимыми. Зато плохие только украинцы. Нас беспокоит только этот Бандера, тогда как о Красной армии, которая насиловала польских женщин, как-то странно все забыли", – удивляется Кшиштоф Скиба.

Он признает, что памятью можно управлять, и россияне в Польше прекрасно это делают.

"Конечно, в этих давних драмах нет равенства, ведь этнические чистки начали украинцы. Но после чествования памяти жертв стоит мудро принять тот факт, что сейчас Украина является нашим союзником", – подчеркивает польский музыкант и сатирик.

Скиба напоминает, что Украина истекает кровью, но активно борется с Путиным и уже три года оказывает эффективное сопротивление.

"Приоритетом нашей внешней политики должна быть помощь Украине и лоббирование ее членства в НАТО. Этого, кстати, хотел сам президент Лех Качиньский, хотя сегодня об этом уже никто не вспоминает", – пишет автор колонки.

Парадоксально, добавляет польский музыкант и сатирик, но благодаря войне НАТО стало сильнее, а польская экономика выросла благодаря военным беженцам из Украины.

По мнению Кшиштофа Скибы, поляки, как нация, сейчас ведут себя как слепые кошки в мешке. По его словам, российская пропаганда и российские тролли, а также такие выдающиеся лжецы, как Славомир Менцен (лидер антиукраинской партии "Конфедерация") или Гжегож Браун, наделали вам всем нешуточную кашу в голове.

"Хуже всего, что антиукраинским настроениям, которые подогревает путинская пропаганда, поддается не только президент Навроцкий (он забрал у женщин из Украины помощь "800+", сократил финансирование Starlink для ВСУ – то есть вредит армии, которая борется с Путиным), но и правительство Туска", – констатирует польский музыкант и сатирик.

Он считает единственными в этом правительстве, кто еще имеет яйца и ум, министра юстиции Вальдемара Журека и главу МИД Радослава Сикорского: "Они знают, что подхалимаж перед правой партией ни к чему не приведет".

Кшиштоф Скиба отмечает, что новый президент Польши Кароль Навроцкий оказался любителем политических шагов и изображает из себя подделку Трампа – то есть идет навстречу Путину, плывя на волне откровенно антиукраинских настроений.

Польский интеллектуал напоминает, что это российские диверсанты поджигают польские торговые центры, фирмы и склады (и это уже доказано), но на стадионах до сих пор можно увидеть не антироссийские, а антиукраинские лозунги.

"Каждый россиянин, погибший с оружием в руках в Украине, не вступит на территорию Польши. Каждый танк, уничтоженный украинцами, каждый дрон, каждый потопленный корабль – никогда не будут атаковать Польшу.

Мы должны поблагодарить за это украинцев. Но мы "благодарим" депортациями, оскорблениями и ежедневной ненавистью", – подчеркивает автор колонки.

Он предупреждает, что поляки подталкивают самих себя под российский сапог. И те, кто через десять лет с талонами в руках будут стоять в очереди за российским сахаром, вам этого не простят.

Подробнее – в колонке Кшиштофа Скибы Вернуться под российский сапог: куда ведет Польшу антиукраинский "хайп".