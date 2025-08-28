ЗМІ дізнались, чому президент Румунії вперше не привітав Молдову в День незалежності

Румунський президент Нікушор Дан порушив традицію попередників, не виступивши з публічним зверненням до Дня незалежності Молдови, що може бути повʼязано з його уніоністськими поглядами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався румунський портал G4Media.

За даними G4Media, для Дана підготували привітальне повідомлення з нагоди Дня незалежності Молдови 27 серпня, але він так і не оголосив його – на відміну від попередників Клауса Йоганніса і Траяна Бесеску.

Співрозмовники порталу стверджують, що рішення Дана відображає його уніоністські погляди – тобто прагнення до обʼєднання Румунії та Молдови, тому немає сенсу відзначати незалежність "держави, яку має поглинути Румунія".

На думку джерел G4Media, Нікушор Дан таким чином прагне перехопити націоналістичний порядок денний, який просувають ультраправа партія AUR і перед тим – екскандидат у президенти Келін Джорджеску.

Видання нагадує, що в інтервʼю минулого місяця румунський президент заявив в інтервʼю німецьким ЗМІ, що "особисто хоче об'єднання з Молдовою, але повністю поважає волю народу сусідньої республіки".

При цьому нещодавнє опитування показало, що абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

У минулі роки опитування також показували, що більшість жителів Румунії – проти об’єднання із Молдовою.

