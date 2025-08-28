СМИ узнали, почему президент Румынии впервые не поздравил Молдову с Днем независимости

Румынский президент Никушор Дан нарушил традицию предшественников, не выступив с публичным обращением ко Дню независимости Молдовы, что может быть связано с его унионистскими взглядами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнал румынский портал G4Media.

По данным G4Media, для Дана подготовили поздравительное сообщение по случаю Дня независимости Молдовы 27 августа, но он так и не объявил его – в отличие от предшественников Клауса Йоханниса и Траяна Бэсеску.

Собеседники портала утверждают, что решение Дана отражает его унионистские взгляды – то есть стремление к объединению Румынии и Молдовы, поэтому нет смысла отмечать независимость "государства, которое должна поглотить Румыния".

По мнению источников G4Media, Никушор Дан таким образом стремится перехватить националистическую повестку дня, которую продвигают ультраправая партия AUR и перед тем – экс-кандидат в президенты Келин Джорджеску.

Издание напоминает, что в интервью в прошлом месяце румынский президент заявил в интервью немецким СМИ, что "лично хочет объединения с Молдовой, но полностью уважает волю народа соседней республики".

При этом недавний опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.

В прошлые годы опросы также показывали, что большинство жителей Румынии – против объединения с Молдовой.

