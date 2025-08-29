Чи планує Молдова вертати Придністров'я перед вступом до ЄС та якою є роль України
Новини — П'ятниця, 29 серпня 2025, 19:30 —
Іна Кошеру – молдовська депутатка від керівної партії PAS, яка очолює у парламенті комітет з міжнародних відносин і європейської інтеграції Республіки Молдова. Її посада тісно пов'язана з рухом Молдови до ЄС, адже на парламент лягає значна частина роботи у рамках вступного процесу.
Цього тижня вона відвідала Київ у складі делегації United for Ukraine, що об'єднує західних політиків, які підтримують нашу державу у часи збройної агресії РФ.
В інтерв’ю "Європейській правді" вона повідомила, що сценарій розділення Молдови та України у переговорах з ЄС вже відкинутий, а уряд Молдови готується до реінтеграції Придністров'я і планує до 2028 року зробити країну юридично готовою до вступу в ЄС.
Відповіді депутатки прямою мовою від першої особи – в матеріалі "У нас вже є план, як інтегрувати Придністров'я". Інтерв'ю про рух Молдови до ЄС та Україну. Далі – основні тези депутатки.
Підготуватися до вступу Молдови в ЄС до 2028 року – реально.
Ми отримуємо від європейців сигнали, що це можливо, якщо в парламенті Молдови буде проєвропейська більшість.
Тому парламентські вибори 28 вересня цього року – це найважливіший рубіж, який ми повинні пройти, пояснивши виборцям ризики та можливості для майбутнього Молдови.
До дня виборів, 28 вересня, залишився тільки один місяць. Передвиборча кампанія вже триває. І я не думаю, що до дня голосування ми зможемо розпочати переговори з ЄС. Цього не станеться протягом наступного місяця.
Це означає, що ми, як і раніше, будемо в одній зв'язці з Україною.
До речі, не варто також забувати, що надання Україні та Молдові статусу кандидатів у ЄС у 2022 році стало можливим завдяки мужності українців на лінії фронту.
Звіти, опубліковані Європейською комісією, кажуть, що Молдова і Україна готові до початку переговорів. Це дуже чітко заявлено.
Отже, ми повинні залишатися разом і розпочати переговори щодо першого кластера (і також інших кластерів, якщо європейці на це погодяться) одночасно.
А вже після цього першого кроку – дійсно, наш рух до Євросоюзу залежатиме від результатів, які ми будемо демонструвати. Це merit-based process, принцип розширення ЄС.
Боротьба з корупцією, безумовно, є одним з ключових викликів як у Молдові, так і в Україні.
У нас є дуже гучні справи проти наших олігархів, які покинули країну, але все ще зберігають вплив.
Тут ми повинні показати європейцям результат. І цей результат має продемонструвати судова гілка влади.
Владімір Плахотнюк – олігарх, який контролював Республіку Молдова з 2016 по 2019 рік, – нещодавно був заарештований у Греції, і тепер його мають екстрадувати до Молдови.
Ця справа стане справжнім випробуванням для судової системи Молдови, враховуючи тісні зв'язки між Плахотнюком і цією системою в минулому. Побачимо, чи зможе наша система правосуддя впоратися з цією справою.
Але це не єдина показова справа.
Крім того, дуже складне питання для Молдови – Придністров'я.
Ми бачимо світло в кінці тунелю. Все змінюється, і ключова зміна полягає в тому, що Росія більше не постачає туди газ через Україну.
У Придністров'я немає шляху вижити без нас.
Тому ми вже підготували план, як інтегрувати цей регіон, як почати платити там зарплати, і вони знають про цей план. Якщо на виборах 28 вересня все складеться добре – зміни у Придністровському регіоні відбудуться дуже швидко.
На даний момент ніхто не ставив нам умову, що ми повинні реінтегрувати Придністровський регіон до того, як станемо членом ЄС. Але я не вірю, що ми зможемо обійтися без цього. Це моя особиста думка.
Більше – в матеріалі "У нас вже є план, як інтегрувати Придністров'я". Інтерв'ю про рух Молдови до ЄС та Україну.