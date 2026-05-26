У Латвії завершили роботу над коаліційною угодою та декларацією нового уряду

В Латвії нові політичні партнери – партії "Об’єднаний список", Національне об’єднання, "Нова єдність" та Союз "зелених" і селян – завершили у вівторок роботу над коаліційною угодою та декларацією уряду потенційного прем’єра Андріса Кулбергса.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

Кулбергс розповів журналістам, що міністри нового уряду планують підписати угоду та декларацію до засідання Сейму, на якому має бути затверджено новий кабінет.

У вівторок Кулбергс також оголосив склад свого Кабінету міністрів.

Від "Об'єднаного списку" посаду міністра фінансів обійме Маріс Кучінскіс, на посаду міністра юстиції висунуто Едвардса Смілтенса, а очолити Міністерство смартуправління та регіонального розвитку готовий Едгарс Тавар.

Від "Нової Єдності" в новому уряді збережуть посади міністерка закордонних справ Байба Браже та міністр охорони здоров’я Хосам Абу Мері; на посаду міністра оборони висунуто полковника Райвіса Мелніса, міністром комунікацій запропоновано нинішнього міністра внутрішніх справ Ріхарда Козловскіса.

Політики "Об’єднаного списку" в уряді Кулбергса очолять Міністерство фінансів, Міністерство юстиції та Міністерство смартуправління та регіонального розвитку – нині їх обіймають помітні представники "Нової єдності".

"Національне об’єднання" отримає Міністерство освіти та науки, Міністерство культури, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство клімату й енергетики.

Від Союзу "зелених" і селян у новому уряді збережуть посади міністр економіки Віктор Валайніс і міністр добробуту Рейніс Узулнієкс; посаду міністра землеробства займе колишній міністр добробуту, депутат Сейму Улдіс Аугуліс. Також збереже свою посаду нинішня голова Сейму Дайга Мієріня.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов увесь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції партії "Прогресивні". Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника цієї політсили – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

Після консультації з партіями президент Латвії Едгарс Рінкевичс доручив сформувати уряд Андрісу Кулбергсу з опозиційного "Об’єднаного списку".

