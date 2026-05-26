Єврокомісія не бачить підстав для зняття санкцій із білоруських добрив

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що наразі підстав для скасування санкцій проти білоруських добрив немає.

Про це вона заявила у вівторок, 26 травня, під час візиту до Вільнюса, пише LRT, передає "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії висловила ці зауваження після повідомлень про те, що американці прагнуть скасування європейських санкцій щодо транзиту білоруських добрив.

"Нещодавно санкції було продовжено. Доки причини для введення санкцій залишаються актуальними й доки вони не зміняться, я не бачу підстав для їхнього скасування", – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що США тиснуть на Україну, вимагаючи зняття обмежень щодо білоруських добрив, які є важливими для фінансування режиму.

Також були повідомлення, що Литва визнала тиск з боку США щодо білоруських добрив, однак згодом у МЗС заперечили, що міністр визнавав цей тиск.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає неможливим послаблення санкцій щодо білоруського виробника калійних добрив "Білоруськалій" і наполягає на потребі посилення санкційного тиску.