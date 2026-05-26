Фон дер Ляєн про дрони над країнами Балтії: "Це цілеспрямована російська стратегія"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі заявила, що інциденти з дронами в країнах Балтії є частиною цілеспрямованої російської стратегії, спрямованої на дестабілізацію суспільства.

Про це вона сказала у вівторок, 26 травня, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що такі випадки є непоодинокими.

"Це цілеспрямована російська стратегія, спрямована на дестабілізацію наших демократичних суспільств. Але, як і на полі бою в Україні, Росія зазнає поразки. Як і раніше, коли вони використовували мігрантів як зброю та штовхали їх через кордон, я ще раз хочу віддати належне стійкості народів країн Балтії", – акцентувала президентка Єврокомісії.

Також вона зазначила, що ЄС інвестує в засоби протидії дронам, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури. Окрім цього, за її словами, країни Балтії отримають додаткові 12 млрд євро в рамках програми з переозброєння SAFE.

"Ми вже підписали план SAFE з Литвою і готові підписати такі плани з Латвією та Естонією. Наразі ми інвестуємо в засоби протидії дронам, сучасну протиповітряну оборону та захист критичної інфраструктури", – сказала фон дер Ляєн.

Окрім цього, вона наголосила на необхідності усунути вразливості, виявлені завдяки дронам.

"Ми можемо розпочати, у тісній координації з НАТО, комплексну оцінку наявних можливостей систем протидії дронам та раннього попередження в усьому регіоні, щоб ми могли спільно визначити критичні прогалини та прискорити надання підтримки там, де це найбільш потрібно для усунення цих прогалин", – додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, поки не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни.

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.

Писали, що Литва розглядає можливість закупівлі в ізраїльської компанії Elbit Systems дронів та системи виявлення об’єктів, що летять на низькій висоті.