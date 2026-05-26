Литва зважує покупку ізраїльської системи виявлення дронів

Литва розглядає можливість закупівлі в ізраїльської компанії Elbit Systems дронів та системи виявлення об’єктів, що летять на низькій висоті.

Про це заявив журналістам міністр транспорту Юрас Тамінскас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок відбулась презентація цієї технології ізраїльського виробництва.

​Під час демонстрації було представлено систему спостереження, що складається з багаторівневої мережі датчиків, яка продемонструвала свою здатність виявляти, ідентифікувати та відстежувати різні типи літальних апаратів, включаючи дрони типу "Шахед".

Під час випробувань у Каунаському районі було запущено п’ять типів дронів для імітації реальних умов атаки, які літали різними маршрутами та на різних швидкостях на висотах від кількох сотень метрів до одного кілометра.

"Існує безліч виробників і компаній. Сьогодні було продемонстровано продукцію однієї компанії та її можливості, але основою слугує інфраструктура Telecentre, яку можна використовувати в цілях нашої національної оборони", – сказав Тамінскас.

Він додав, що остаточне рішення щодо можливої закупівлі ухвалить Міністерство оборони.

Голова Сейма Юозас Олекас зазначив, що військові тепер проведуть детальний аналіз, щоб визначити, скільки таких систем можна придбати та де їх слід розгорнути.

​"Ізраїльська компанія робить пропозицію, і, можливо, українці, які наразі використовують таку багаторівневу систему спостереження, також могли б щось запропонувати. Я вважаю, що це важлива і хороша можливість", – сказав Олекас.

Нагадаємо, 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили червону повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.