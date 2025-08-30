Укр Рус Eng

Литва теж закликала до конфіскації заморожених активів РФ: є юридичні рішення

Новини — Субота, 30 серпня 2025, 11:58 — Тетяна Висоцька

Існує ряд юридичних рішень, які можуть дозволити конфіскацію російських заморожених активів на користь України, зокрема, це – передача росактивів у спеціальний цільовий механізм.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перед початком неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Російські заморожені активи можуть помістити у спеціальну цільову компанію для подальшого використання на користь України.

"Литва пропонує рухатися вперед і швидко з конфіскацією заморожених активів. Саме на цьому ми надто довго застрягли", – заявив Будріс. 

Він повідомив, що ЄС має "щонайменше кілька юридичних рішень, як це організувати", хоча і розуміє, "що з цим пов’язані певні ризики".

"Ми повинні взяти гроші, активи, зокрема активи Центрального банку (Росії – ред.), що перебувають у Euroclear (бельгійський депозитарій, де зберігається понад 200 млрд євро заморожених активів РФ – ред.), помістити їх, як один із варіантів – у спеціальний цільовий механізм, – і реалізувати це через відповідну юридичну процедуру", – пояснив процес литовський міністр. 

"Це може бути надано як гарантії у формі кредитів для України з певною умовністю щодо виплати репарацій Росією", – додав він. 

Кястутіс Будріс висловив переконання, що "саме так ми поділимо відповідальність і витрати, пов’язані з ризиками".

Як повідомляла "Європейська правда", так само на конфіскації заморожених активів РФ та передачі коштів Україні наполягає Естонія. 

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас заявила перед початком неформального засідання міністрів у Копенгагені, що заморожені активи не можна повертати РФ після перемир’я без виплати репарацій.

"Ми просуваємо роботу над російськими замороженими активами, щоб сприяти обороні та відбудові України", – заявила напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Раніше повідомлялося, що ЄС може створити фонд, який спростить передачу майже 200 млрд євро активів РФ для відбудови України.

Арешт росактивів Литва
