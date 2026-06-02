Укр Рус Eng

Експрем’єр Британії Джонсон: Путін поводиться як той, хто ось-ось програє

Новини — Вівторок, 2 червня 2026, 16:42 — Марія Ємець

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що жорстокі обстріли Росією українських міст виглядають як ознака передчуття поразки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Х, відреагувавши на допис президента України про масовану атаку 2 червня.

"Путін поводиться з відчайдушним варварством того, хто ось-ось зазнає поразки. Він ніколи не зможе підкорити Україну. Йому слід визнати це – і врятувати багато тисяч життів з обох боків", – написав Джонсон. 

Міністр оборони Британії назвав російські удари показником відчаю Путіна, а британський посол запевнив, що ці обстріли не вплинуть на присутність їхніх дипломатів у Києві. 

Нагадаємо, на початку весни Джонсон з’їздив на позиції українських військових у Запорізькій області та написав репортаж звідти, критикуючи країни Заходу за недостатньо рішучу підтримку України. 

Читайте також нещодавнє інтерв’ю "ЄвроПравди" з Джонсоном "Поразка України – це коли Путін керує вашою країною".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
Реклама: