Експрем’єр Британії Джонсон: Путін поводиться як той, хто ось-ось програє

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що жорстокі обстріли Росією українських міст виглядають як ознака передчуття поразки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Х, відреагувавши на допис президента України про масовану атаку 2 червня.

"Путін поводиться з відчайдушним варварством того, хто ось-ось зазнає поразки. Він ніколи не зможе підкорити Україну. Йому слід визнати це – і врятувати багато тисяч життів з обох боків", – написав Джонсон.

Putin is behaving with the desperate barbarism of a man who is going to lose. He will never conquer Ukraine. He needs to admit that to himself – and save many thousands of lives on both sides. https://t.co/uQK8FpKcTK – Boris Johnson (@BorisJohnson) June 2, 2026

Міністр оборони Британії назвав російські удари показником відчаю Путіна, а британський посол запевнив, що ці обстріли не вплинуть на присутність їхніх дипломатів у Києві.

Нагадаємо, на початку весни Джонсон з’їздив на позиції українських військових у Запорізькій області та написав репортаж звідти, критикуючи країни Заходу за недостатньо рішучу підтримку України.

