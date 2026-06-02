Фінляндія конфіскувала російське майно майже на 4 млн євро

Фінське Управління зі стягнення боргів цього року конфіскувало російське майно на суму майже 4 мільйони євро.

З рішення влади випливає, що грошова сума в розмірі близько 3,7 млн євро, яка стала об'єктом тимчасової конфіскації, належить до програми прикордонного співробітництва ЄС. У ній Фінляндія брала участь разом з Росією кілька років тому. Програма була покликана підтримувати розвиток у прикордонних районах між країнами.

Згідно з роз'ясненням управління, Росія встигла виплатити свою частку в розмірі цих 3,7 млн євро до початку війни.

Гроші надійшли до Міністерства праці та економічного розвитку, однак проєкт було припинено. Таким чином, виплачені Росією кошти залишилися на балансі міністерства.

Рішення про конфіскацію діє до особливого розпорядження. Конфіскація гарантує, що власник не може продати або передати своє майно.

З 2024 року Управління зі стягнення боргів конфіскувало російське майно щонайменше на суму понад 40 млн євро.

Заявником виступила українська державна енергетична компанія "Нафтогаз" та її дочірні підприємства. Конфіскація пов’язана з нападом Росії на Україну.

Заходи ґрунтуються на рішенні, ухваленому Міжнародним арбітражним судом у Гаазі у квітні 2023 року. Згідно з ним, Росія має виплатити понад 5 млрд євро українській енергетичній компанії "Нафтогаз" як компенсацію за збитки, завдані їй окупацією Криму.

Росія відмовилася платити. Тому "Нафтогаз" ініціював міжнародний розгляд, спрямований на примусове виконання рішення в країнах, де Росія має активи. Однією з таких країн є Фінляндія.

У 2024 році Фінляндія почала арештовувати російське державне майно для забезпечення компенсації, можливо, першою країною за межами України.