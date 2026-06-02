Свириденко прибула з візитом в Естонію

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко прибула з візитом до Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

В рамках візиту вона зустрінеться зі своїм естонським колегою Крістеном Міхалом, а також із президентом Аларом Карісом і головою Рійгікогу (парламенту) Лаурі Хуссаром.

"Я радий вперше вітати в Естонії прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко. Україна – це не тільки країна, яка бореться за свободу, але й держава, чий досвід, інновації та розвиток оборонної промисловості допомагають зміцнювати безпеку всієї Європи. Естонія твердо підтримує Україну, її відновлення та шлях до Європейського Союзу", – заявив Міхал.

Після пресконференції з естонським прем'єром українська прем'єрка вирушить до Кадріоргського палацу на зустріч з Аларом Карісом. Потім Свириденко відвідає Рійгікогу, де зустрінеться з його головою Лаурі Хуссаром. У зустрічі також візьме участь голова парламентської групи "Естонія-Україна" Еерік-Нійлес Кросс.

Візит відбувається на тлі нещодавніх інцидентів з українськими дронами, які під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби декілька разів потрапляли в повітряний простір країн Балтії. Саме в Естонії збили один з таких дронів.

Напередодні Свириденко відвідувала Латвію і Литву.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що однією з ключових тем переговорів з українськими посадовцями були можливості виявлення дронів, які порушують повітряний простір сусідніх з РФ країн.

А міністр оборони Литви Робертас Каунас анонсував прибуття до країни українських фахівців, які допоможуть військовим посилити захист від дронів.