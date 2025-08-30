Литва также призвала к конфискации замороженных активов РФ: есть юридические решения

Существует ряд юридических механизмов, которые могут позволить конфискацию российских замороженных активов в пользу Украины, в частности – передача их в специальный целевой механизм.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом неформального заседания глав МИД ЕС в Копенгагене 30 августа, передаёт корреспондент "Европейской правды".

Российские замороженные активы могут быть помещены в специальный целевой механизм для дальнейшего использования на пользу Украины.

"Литва предлагает двигаться вперёд и быстро с конфискацией замороженных активов. Именно на этом мы слишком долго застряли", – заявил Будрис.

Он отметил, что у ЕС есть "как минимум несколько юридических решений, как это можно организовать", хотя понимает, "что с этим связаны определённые риски".

"Мы должны взять деньги, активы, в том числе активы Центрального банка (России – ред.), находящиеся в Euroclear (бельгийский депозитарий, где хранится более 200 млрд евро замороженных российских активов – ред.), поместить их, как один из вариантов, в специальный целевой механизм и реализовать это через соответствующую юридическую процедуру", – объяснил литовский министр.

"Это может быть предоставлено как гарантии в форме кредитов для Украины с определёнными условиями относительно выплаты репараций Россией", – добавил он.

Кястутис Будрис выразил уверенность, что "именно так мы разделим ответственность и расходы, связанные с рисками".

Как сообщала "Европейская правда", ранее с аналогичным призывом о конфискации замороженных активов РФ и передаче средств Украине выступала Эстония.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила перед началом неформального заседания министров в Копенгагене, что замороженные активы нельзя возвращать РФ после перемирия без выплаты репараций.

"Мы продвигаем работу над российскими замороженными активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", – заявила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, ЕС может создать фонд, который упростит передачу почти 200 млрд евро активов РФ для восстановления Украины.