У Румунії посилюють заходи безпеки на збройових заводах після пожежі

Міністр економіки Румунії Раду Міруца оголосив про посилення заходів безпеки на обʼєктах військової інфраструктури після інциденту на Куджирському механічному заводі минулими вихідними.

Про це він написав на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Міруца повідомив, що видав наказ, який повертає обовʼазкове отримання дозволу Мінекономіки та перевірку служби безпеки для потрапляння на територію збройових заводів і складів.

Ця вимога була скасована у січні 2025 року, уточнив він.

Також міністр економіки Румунії розпорядився терміново оновити всі плани безпеки обʼєктів оборонної інфраструктури, складських приміщень та виробничих зон.

"Якщо ще є якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї керується як машина для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості і самому попросити звільнення", – додав Міруца.

Пожежа спалахнула в суботу вночі в цеху з боєприпасами збройового Куджирського механічного заводу. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом вибуху, який призвів до пожежі, а влада не виключає диверсію.

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