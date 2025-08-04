В Румынии усиливают меры безопасности на оружейных заводах после пожара

Министр экономики Румынии Раду Мируца объявил об усилении мер безопасности на объектах военной инфраструктуры после инцидента на Куджирском механическом заводе в минувшие выходные.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Мируца сообщил, что издал приказ, который возвращает обязательное получение разрешения Минэкономики и проверку службы безопасности для попадания на территорию оружейных заводов и складов.

Это требование было отменено в январе 2025 года, уточнил он.

Также министр экономики Румынии распорядился срочно обновить все планы безопасности объектов оборонной инфраструктуры, складских помещений и производственных зон.

"Если еще есть какой-то директор (надеюсь, что нет), который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможности и самому попросить об увольнении", – добавил Мируца.

Пожар вспыхнул в субботу ночью в цехе с боеприпасами оружейного Куджирского механического завода. Полиция открыла уголовное дело по факту взрыва, который привел к пожару, а власти не исключают диверсию.

Недавно чешская разведка в своем отчете за 2024 год заявила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.