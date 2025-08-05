Словаччина обіцяє субсидувати з фондів ЄС рахунки за енергоносії для 90% родин

Словаччина планує субсидувати рахунки за енергоносії для 90% домогосподарств у 2026 році за рахунок фондів згуртованості ЄС – крок, який викликав критику з боку місцевих наглядових органів і викликав здивування в Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо представив план після місяців обіцянок "цільової" підтримки. Однак, за оцінками, цей захід коштуватиме 700 мільйонів євро і охопить переважну більшість домогосподарств, що викликає питання щодо його масштабу, стійкості та відповідності правилам ЄС.

Значна частина допомоги буде спрямована на газове опалення, що фактично є субсидіюванням викопних видів палива.

Хоча ЄС нещодавно дозволив газові субсидії для компаній для підтримки глобальної конкурентоспроможності, план Словаччини призначений виключно для домогосподарств.

"Я не думаю, що хтось з нас уявляв собі, що адресна підтримка означатиме субсидування опалення та газу для 90% населення", – заявив у понеділок журналістам Мартін Шустер з Ради з бюджетної відповідальності, незалежного наглядового органу Словаччини у сфері фінансів.

Фіцо потребуватиме підтримки своїх партнерів по коаліції, щоб рухатися далі з цим проєктом, але один з них – Андрей Данко, лідер ультраправої SNS – вже висловився проти.

"Держава обманює вас, тому що їй доводиться позичати гроші на субсидії. Одного дня ми повернемо їх з відсотками – і будемо платити реальні ринкові ціни", – заявив Данко.

Це не перший випадок, коли Словаччина використовує фонди згуртованості – гроші ЄС, призначені для зменшення регіональних диспропорцій шляхом підтримки довгострокових проєктів розвитку, – для компенсації рахунків за енергоносії.

У 2023 році уряд використав майже 1 мільярд євро невикористаних коштів ЄС на аналогічну мету.

Європейська комісія неодноразово закликала держави-члени поступово відмовитися від тотальних енергетичних субсидій, попереджаючи, що вони спотворюють ринки і створюють навантаження на державні фінанси. Використання фондів згуртованості в такий спосіб вимагатиме схвалення Єврокомісії.

Тим не менш, Фіцо припустив, що Брюссель схвалить план в рамках ширшого порозуміння, досягнутого після того, як Словаччина зняла своє вето на 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Братислава блокувала цей пакет через занепокоєння щодо енергетичної безпеки, оскільки країна залишається сильно залежною від російського газу.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.