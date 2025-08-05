Словакия обещает субсидировать из фондов ЕС счета за энергию для 90% семей

Словакия планирует субсидировать счета за энергоносители для 90% домохозяйств в 2026 году за счет фондов сплоченности ЕС – это вызвало критику со стороны местных надзорных органов и вызвало недоумение в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Премьер-министр Роберт Фицо представил план после месяцев обещаний "целевой" поддержки. Однако, по оценкам, эти меры будут стоить 700 млн евро и охватят подавляющее большинство домохозяйств, что вызывает вопросы относительно его масштаба, устойчивости и соответствия правилам ЕС.

Значительная часть помощи будет направлена на газовое отопление, что фактически является субсидированием ископаемых видов топлива.

Хотя ЕС недавно разрешил газовые субсидии для компаний для поддержки глобальной конкурентоспособности, план Словакии предназначен исключительно для домохозяйств.

"Я не думаю, что кто-то из нас представлял себе, что адресная поддержка будет означать субсидирование отопления и газа для 90% населения", – заявил в понедельник журналистам Мартин Шустер из Совета по бюджетной ответственности, независимого надзорного органа Словакии в сфере финансов.

Фицо потребуется поддержка партнеров по коалиции, чтобы двигаться дальше с этим проектом, но один из них – Андрей Данко, лидер ультраправой SNS – уже высказался против.

"Государство обманывает вас, потому что ему приходится занимать деньги на субсидии. Однажды мы вернем их с процентами – и будем платить реальные рыночные цены", – заявил Данко.

Это не первый случай, когда Словакия использует фонды сплоченности – деньги ЕС, предназначенные для уменьшения региональных диспропорций путем поддержки долгосрочных проектов развития, – для компенсации счетов за энергоносители.

В 2023 году правительство использовало почти 1 миллиард евро неиспользованных средств ЕС на аналогичную цель.

Европейская комиссия неоднократно призывала государства-члены постепенно отказаться от тотальных энергетических субсидий, предупреждая, что они искажают рынки и создают нагрузку на государственные финансы. Использование фондов сплоченности таким образом потребует одобрения Еврокомиссии.

Тем не менее, Фицо предположил, что Брюссель одобрит план в рамках более широкого понимания, достигнутого после того, как Словакия сняла свое вето на 18-й пакет санкций ЕС против России.

Братислава блокировала этот пакет из-за беспокойства относительно энергетической безопасности, поскольку страна остается сильно зависимой от российского газа.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.