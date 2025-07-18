У Словаччині кажуть про "певну домовленість", через яку припинили блокування санкцій

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що блокування 18-го пакета санкцій проти РФ було важливим для досягнення "певної домовленості" щодо енергетичних гарантій після відмови від енергоносіїв з Росії.

Заяву Бланара наводить Dennik N, передає "Європейська правда".

"Це були важкі переговори і протистояння тиску з боку кількох країн-членів, але ми не відступили", – сказав він після того, як нові санкції проти Росії були схвалені послами країн ЄС.

"Наше блокування ухвалення 18-го пакета санкцій виявилося важливим для досягнення певної домовленості щодо пом'якшення наслідків бездумного відключення від доступних енергоносіїв з Росії", – зазначив Бланар.

За його словами, на наступних переговорах щодо законодавчої пропозиції Європейської комісії про відмову від російських енергоносіїв словацька сторона збирається вказати шкідливість цієї пропозиції "не тільки для Словацької Республіки, але й для конкурентоспроможності всього Європейського Союзу".

"Ми залишаємося переконаними, що мирне врегулювання в Україні буде досягнуто лише дипломатичними зусиллями, а не десятками санкцій, які часто більше загрожують самим європейським державам", – додав Бланар.

До 17 липня санкції блокували Словаччина і Мальта, але зрештою вони погодилися зняти блокаду.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше пояснив, що країна отримала письмове зобов'язання Європейської комісії щодо своїх занепокоєнь з приводу завершення поставок російського газу у майбутньому.

А Мальту задовольнили запевнення Єврокомісії, що запропоновані санкції, які стосуються стелі ціни на російську нафту, не призведуть до збільшення "тіньового флоту" Росії.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.