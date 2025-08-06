WP: Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану у спробах підписати мирну угоду

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю прийме в Білому домі прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і президента Азербайджану Ільхама Алієва, намагаючись посприяти укладенню мирної угоди між країнами, які перебувають у конфлікті вже багато років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Washington Post.

Джерела видання розповідають, що зустріч Алієва і Пашиняна у Білому домі є спробою Трампа докласти зусиль, спрямованих на припинення міжнародних конфліктів, щоб отримати за це визнання.

Один зі співрозмовників зазначив, що вже у п’ятницю може бути оголошено про мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном.

Також очікується, що Пашинян і Алієв проведуть окремі зустрічі з Трампом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

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