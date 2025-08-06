WP: Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в попытках подписать мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме премьер-министра Армении Николя Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, пытаясь способствовать заключению мирного соглашения между странами, которые находятся в конфликте уже много лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Washington Post.

Источники издания рассказывают, что встреча Алиева и Пашиняна в Белом доме является попыткой Трампа приложить усилия, направленные на прекращение международных конфликтов, чтобы получить за это признание.

Один из собеседников отметил, что уже в пятницу может быть объявлено о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном.

Также ожидается, что Пашинян и Алиев проведут отдельные встречи с Трампом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ