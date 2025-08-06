Молдова послала Росію з її істерикою через вирок главі Гагаузії

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой назвав втручанням у внутрішні справи заяви Росії у звʼязку з вироком башкану (главі) Гагаузії Євгенії Гуцул.

Його слова цитує портал NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул у вівторок засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

У Кремлі вирок назвали "незаконним тиском на конкурентів", а депутат Держдуми Костянтин Затулін узагалі запропонував вирішити "проблему, що склалась", просуванням російських військ "у напрямку кордону України з Придністров'ям і Молдовою".

Коментуючи реакцію Росії на вирок башкану Гагаузії, Попшой зазначив, що Молдова "рішуче відкидає втручання у внутрішні справи", а "часи, коли Москва диктувала нам, що робити, давно минули".

"Молдова робить те, що добре для її громадян, чітко дотримуючись своїх національних інтересів – зміцнення миру і добробуту в межах великої європейської сім'ї", – додав він.

На питання, чи викличе МЗС Молдови російського посла для консультацій через висловлювання Москви, Попшой сказав: "Ми, безсумнівно, розглянемо всі варіанти, щоб захистити національні інтереси Молдови".

Нагадаємо, Євгенію Гуцул звинувачували у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.

Прокуратура просила для башкана Гагаузії девʼять років позбавлення волі.