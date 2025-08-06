Молдова послала Россию с ее истерикой из-за приговора главе Гагаузии

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой назвал вмешательством во внутренние дела заявления России в связи с приговором башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул.

Его слова цитирует портал NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул во вторник приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

В Кремле приговор назвали "незаконным давлением на конкурентов", а депутат Госдумы Константин Затулин вообще предложил решить "сложившуюся проблему" продвижением российских войск "в направлении границы Украины с Приднестровьем и Молдовой".

Комментируя реакцию России на приговор башкану Гагаузии, Попшой отметил, что Молдова "решительно отвергает вмешательство во внутренние дела", а "времена, когда Москва диктовала нам, что делать, давно прошли".

"Молдова делает то, что хорошо для ее граждан, четко следуя своим национальным интересам – укреплению мира и благосостояния в рамках большой европейской семьи", – добавил он.

На вопрос, вызовет ли МИД Молдовы российского посла для консультаций из-за высказываний Москвы, Попшой сказал: "Мы, несомненно, рассмотрим все варианты, чтобы защитить национальные интересы Молдовы".

Напомним, Евгению Гуцул обвиняли в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.

Прокуратура просила для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы.