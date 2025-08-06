ЄС обурений тюремним вироком журналістці за ляпас поліцейському в Грузії

Європейський Союз засудив вирок грузинській журналістці Мзії Агломабелі, який присудили два роки увʼязнення за ляпас поліцейському під час акції протесту.

Відповідний коментар речника Європейської комісії поширила в середу Європейська служба зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

ЄС "рішуче засудив" вирок Агломабелі та "висловив глибоке занепокоєння через використання системи правосуддя як інструменту репресій проти незалежних голосів".

"Закликаємо органи влади Грузії звільнити Мзію Амаглобелі, а також усіх інших несправедливо затриманих, і дотримуватися та забезпечити право на справедливий судовий розгляд як основоположний принцип правосуддя та ключову опору демократичного врядування", – додав речник Єврокомісії.

Він підтвердив, що Євросоюз і далі підтримує європейські прагнення народу Грузії, а також грузинське громадянське суспільство та незалежні ЗМІ.

Мзія Агломабелі перебуває під вартою з 11 січня 2025 року після затримання під час проєвропейської акції протесту у Батумі. За версіями слідства, вона дала ляпас начальнику поліції Батумі Іраклію Дгебуадзе.

Агломабелі стверджує, що ляпасу передували образи з боку Дгебуадзе і він плюнув їй в обличчя, після чого вона інстинктивно відреагувала.

Суддя Батумського міського суду Ніно Сахелашвілі призначила реальний термін позбавлення волі на 2 роки. Адвокати Агломабелі будуть подавати апеляцію.

Грузинські правозахисні організації вважають медійницю ув’язненою з політичних мотивів. Справа з перших тижнів набула великого розголосу і за межами Грузії.