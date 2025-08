У Грузії медійницю засудили до 2 років в'язниці за ляпас поліцейському під час протесту

Грузинську журналістку Мзію Агломабелі, засновницю видань Netgazeti i Batumelebi, засудили до двох років в’язниці за ляпас поліцейському під час акції протесту.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Агломабелі спершу судили за статтею про "напад на поліцейського чи іншого представника влади", потім звинувачення перекваліфікували на "спротив, погрози чи застосування сили щодо особи, залученої до охорони порядку, чи іншого представника влади".

За першим звинуваченням їй загрожувало 4-7 років позбавлення волі; нова стаття передбачає санкції у вигляді штрафу, або обмеження волі на термін до 3 років, або позбавлення волі на термін 2-5 років.

Суддя Батумського міського суду Ніно Сахелашвілі призначила реальний термін позбавлення волі на 2 роки.

🟥 Judge Nino Sakhelashvili has sentenced journalist Mzia Amaglobeli to 2 years in prison, ignoring widespread calls from local and international human rights and press freedom organizations to release her and end what they describe as politically… pic.twitter.com/oUGGrPebVo