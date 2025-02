Десятки політиків та експертів з Європи і США закликали Грузію відпустити затриману медійницю

Десятки політиків та експертів з європейських країн та США підписали листа із закликом до влади Грузії відпустити затриману медійницю Мзію Агломабелі, якій загрожують роки ув’язнення за ляпас начальнику поліції, та інших затриманих на протестах.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа поширюють у соцмережах його підписанти.

Депутати та представники експертної спільноти закликають негайно відпустити Агломабелі та багатьох інших людей, затриманих на проєвропейських протестах.

We demand the immediate release of Mzia Amaglobeli!

Georgia's crackdown on journalists & political prisoners is an attack on democracy. We stand with the Georgian people against Russian-backed oppression. Sanctions must follow!



Signed:

🇨🇿 @PavelFischer

🇵🇱 @radekfogiel… pic.twitter.com/zT4tzd2YOc

