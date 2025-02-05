Десятки політиків та експертів з Європи і США закликали Грузію відпустити затриману медійницю

Десятки політиків та експертів з європейських країн та США підписали листа із закликом до влади Грузії відпустити затриману медійницю Мзію Агломабелі, якій загрожують роки ув’язнення за ляпас начальнику поліції, та інших затриманих на протестах.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа поширюють у соцмережах його підписанти.

Депутати та представники експертної спільноти закликають негайно відпустити Агломабелі та багатьох інших людей, затриманих на проєвропейських протестах.

We demand the immediate release of Mzia Amaglobeli!

Georgia's crackdown on journalists & political prisoners is an attack on democracy. We stand with the Georgian people against Russian-backed oppression. Sanctions must follow!



Signed:

🇨🇿 @PavelFischer

🇵🇱 @radekfogiel… pic.twitter.com/zT4tzd2YOc Реклама: February 5, 2025

Вони висловили стурбованість тим, що Агломабелі четвертий тиждень голодує і, за повідомленнями, не отримує належної медичної допомоги і ставлення.

"Нас не обманюють спроби керівництва "Грузинської мрії" викривити обставини, що призвели до арешту Мзії Агломабелі, та заплямувати її професійну репутацію, називаючи її "фінансованою з-за кордону", – наголошують у листі.

Автори зазначають, що ці заяви є спробою "відвернути увагу від масштабної мобілізації грузинського суспільства", а також додають, що керівна "Грузинська мрія" протиправно узурпувала владу і своїми діями зраджує і конституцію, і прагнення народу.

Підписанти висловлюють підтримку грузинському громадянському суспільству, незалежним медіа та президентці Саломе Зурабішвілі як "останній єдиній легітимній інституції".

Вони закликають владу Грузії невідкладно звільнити усіх політв’язнів, відкликати репресивні закони, що посилюють покарання для протестувальників та організувати проведення нових парламентських виборів з належним моніторингом.

"Закликаємо наші країни та ЄС реагувати відповідно, запроваджуючи або зберігаючи санкції проти відповідальних осіб, у тому числі Бідзіни Іванішвілі, Іраклія Кобахідзе, Вахтанга Гомелаурі та Сулхана Тамазашвілі", – додають у листі.

Звернення підписали понад 30 депутатів національних парламентів та Європарламенту, а також представників аналітичних центрів та інших експертних організацій. Серед інших, це очільник комітету із закордонних справ Бундестагу Німеччини Міхаель Рот, євродепутатка і спецдоповідачка щодо Грузії Раса Юкевічене, експосол США у Грузії і ОБСЄ Єн Келлі.

Від України звернення підписали троє депутатів – Євгенія Кравчук ("Слуга народу"), голова комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко ("Слуга народу") та Марія Мезенцева-Федоренко ("Слуга народу"), яка є також головою української делегації у ПАРЄ.

Нагадаємо, 29 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) покарала грузинську делегацію обмеженнями на роботу в організації у зв’язку з демократичним відкатом в країні та вимагає нових виборів і звільнення політв’язнів.

Водночас навіть тимчасове визнання повноважень грузинської делегації закріпило визнання нового парламенту Грузії, де немає опозиції.

Грузинські парламентарі від партії влади заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ і пояснили, що чекатимуть, доки "припиниться шантаж".

Детально про плюси та мінуси рішення ПАРЄ – у статті "ЄвроПравди".