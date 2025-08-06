Командир "Грузинського легіону" відвідав Словаччину попри оголошену заборону на вʼїзд

Попри заяви словацької влади на початку року, що командиру "Грузинського легіону" Мамуці Мамулашвілі заборонений вʼїзд до Словаччини, він безперешкодно відвідав країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Denník N.

Словацький журналіст Томаш Форро у середу опублікував інтервʼю з Мамулашвілі, яке він узяв наприкінці липня неподалік будівлі словацького уряду у Братиславі.

В інтерв'ю командир "Грузинського легіону" натякає, що наразі йому не заборонено в'їзд до Шенгенської зони.

При цьому в січні глава МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток стверджував, що Мамулашвілі внесли до списку осіб, яким закритий вʼїзд до Шенгену, через нібито причетність до підготовки "перевороту" в країні.

"Очевидно, що мене ніхто не переправив до Словаччини в ящику. Вони не можуть надати жодних доказів, що я готував переворот. Я не був у контакті з жодними політиками, і це залишається так і досі. У цивілізованій країні дивляться на факти, а не на якісь байки з телебачення", – прокоментував Мамулашвілі.

Томаш Форро при цьому на підставі отриманих ним документів стверджує, що словацька влада навіть не подавали запит про блокування в'їзду командира "Грузинського легіону" до Шенгенської зони.

Нагадаємо, наприкінці січня словацький премʼєр Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.

Він також без доказів заявив, що ініціатива "Мир Україні", яка стоїть за організацією протестів, збирала гроші на "Грузинський легіон" і таким чином фінансувала "українську контррозвідку".

У Головному управлінні розвідки після цього пояснювали, що "Грузинський легіон" і Мамулашвілі не мають до них стосунку.