Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів у Словаччині

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.

Про це він заявив у п’ятницю, 31 січня, під час пресконференції, цитує TASR, пише "Європейська правда".

Під час пресконференції Фіцо припустив, що представники політичної опозиції, а також організатори громадських протестів з об'єднання "Мир для України" мають зв'язок з "Грузинським легіоном".

"Як це можливо, що представники "Грузинського легіону" були активними в Києві в 2014 році під час Майдану? Я запитую, як це можливо, що вони були активними в Тбілісі, де деякі з них навіть стикаються зі звинуваченнями і переслідуванням за злочини?", – заявив він та наголосив, що та ж група людей зараз винирнула в Словаччині.

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Словацький прем'єр заявив, що "Грузинський легіон" контролюється українською контррозвідкою та зазначив, що Мамулашівілі є одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни.

Фіцо також представив фотографії, які начебто мають довести зв'язки легіону та його лідера зі Словаччиною.

"Мир для України" надсилав гроші грузинським національним легіонам. Чи жертвували люди свої гроші українській контррозвідці?", – заявив він.

У цьому контексті зазначимо, що на початку грудня "Грузинський легіон" заперечив заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у протестах.

Перед тим опозиційна президентка країни Саломе Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.

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